di Remo Vangelista

Luca Zaia (nella foto) non vuole mettersi a capo della Lega e nemmeno s’immagina a Palazzo Chigi. Dopo che il Financial Times ha definito il presidente del veneto l’astro nascente del centrodestra le attenzioni sono tutte riservate a questo politico che arriva dalle campagne di Treviso. Uno che conosce bene la forza del turismo sia in termini di fatturato sia sotto il punto di vista dell’occupazione. Spiagge pronte a ripartire, ma tanti alberghi in difficoltà (con Venezia in affanno).

“Ora mi interessa solo fare ripartire il Veneto. In questi mesi abbiamo perso 50mila posti di lavoro e 35mila solo nel turismo. È stata colpita pesantemente la prima industria del Veneto”. Per il resto smentisce tutto e tutti spiegando di non essere “minimamente interessato a un progetto nazionale”. Per ora.