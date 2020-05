Veneto, l’impegno di Intesa Sanpaolo per il turismo e il plauso di Zaia

Un plafond per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro e l’ampliamento della possibilità di sospendere le rate dei finanziamenti, fino a un massimo di due anni. Sono questi gli interventi varati da Banca Intesa Sanpaolo per le imprese del turismo del Veneto. Una serie di iniziative per cui il presidente della Regione Luca Zaia ha voluto ringraziare l’istituto.

“Ringrazio i vertici di Banca Intesa Sanpaolo per questo importante gesto che darà ossigeno al comparto turistico, che oggi è uno tra quelli più colpiti dall’epidemia da Coronavirus. Questo è un intervento concreto per affrontare la crisi economica e che riguarda tutto il mondo legato al turismo, il quale rischia di essere messo in ginocchio”.



Zaia ha anche sottolineato l’importanza del travel nell’economia della Regione: “Tutti sappiamo che la prima industria del Veneto è il turismo - ha affermato -, che conta oltre 70 milioni di presenze e 18 miliardi di fatturato. Quello che stiamo vivendo è un pericolo che riguarda non solo le imprese del settore, ma che potrebbe mettere a repentaglio anche il lavoro stagionale di migliaia e migliaia di operatori del turismo, che dalle Dolomiti alle spiagge, potrebbero trovarsi senza lavoro”.