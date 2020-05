di Oriana Davini

Nessun dettaglio concreto perché "è una manovra da 55 miliardi di euro molto complessa", ma qualche anticipazione sì: Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario al Mibact con delega al Turismo, è intervenuta ieri al live organizzato da Fto. "Non posso anticipare le misure proposte, ma abbiamo tenuto conto delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria".

Di fronte al fuoco di domande arrivate dal presidente Luca Patanè, affiancato dai vice presidenti Franco Gattinoni e Stefano Dall'Ara e dal direttore nazionale Gabriele Milani, la Sottosegretario ha confermato che "nel decreto si metterà mano a interventi non legati necessariamente al credito alle imprese, ma anche sottoforma di fondo perduto".



Il bonus vacanze

E sull'ipotesi di un bonus vacanze, "la platea delineata è quella dei redditi medio-bassi, in modo da sostenere la domanda per le vacanze in Italia. Stiamo capendo le modalità per evitare che questi contributi vengano spesi in altri settori merceologici".



Date e protocolli

Per avere una data certa di ripresa si dovrà invece attendere il 18 maggio per capire cosa succede dal punto di vista della diffusione dei contagi. L'obiettivo "è far trascorrere le vacanze agli italiani tenendo la stagione più lunga possibile. Abbiamo già fatto un incontro con il comitato tecnico scientifico a cui abbiamo presentato i protocolli inviati dalle associazioni di categoria, nei prossimi giorni definiremo meglio le misure per le riaperture".