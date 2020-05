Puglia, nuova piattaforma per gli operatori

“La ripartenza farà leva sulla capacità di reinventarsi e studiare insieme nuove strategie, basate su conoscenza e competenza, oltre che professionalità e coraggio”. Loredana Capone, assessora all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, introduce così l’idea alla base di In-Formati, il nuovo ambiente digitale sul Dms per gli operatori turistici, porta di accesso all’Ecosistema turismo cultura della Regione Puglia. Una piattaforma che consente agli utenti di apprendere e informarsi su tutto quel che lega le attività dell’agenzia Pugliapromozione e della Regione all’operatività degli addetti ai lavori del turismo.

La piattaforma, si legge su Hotelmag, aggiunge l’assessora, “sarà in costante aggiornamento, continuando a proporre contenuti sempre nuovi per la filiera turistica e culturale”. Per iscriversi è preferibile avere Spid. Entrando in area riservata è disponibile subito l’accesso a tutorial, video tematici con esperti e manuali, regolamenti e linee guida. È stata inoltre pubblicata una sezione dedicata al turismo muslim friendly, con approfondimenti sul tema anche video.



“Sul Dms regionale – aggiunge Capone – è online il questionario per il monitoraggio degli effetti del Covid-19, che permetterà all’Osservatorio regionale turistico di tracciare un quadro della situazione di emergenza economica del settore turistico”. A breve saranno inseriti anche percorsi di e-learning mediante la piattaforma Innovapuglia.