Puglia e turismo: manovra da 665 milioni per sostenere le imprese

La Puglia scende in campo per difendere il turismo. Come annuncia una nota della Federlberghi regionale, sono stati varati una serie di interventi a favore di imprese e lavoratori, con un impegno complessivo pari a 665 milioni di euro.

Tra gli interventi, il microprestito per le piccole imprese, con una quota a fondo perduto e voucher occupazionali. “Il Governo regionale - sottolinea la nota - ha recepito in questi casi le proposte formulate dalla Federalberghi Puglia al Tavolo del Partenariato Economico-Sociale”.



Francesco Caizzi (nella foto), presidente Federalberghi Puglia, commenta: “Questi strumenti straordinari messi in campo dal Governo regionale e le relative risorse previste, concorreranno a immettere liquidità nel sistema economico regionale e consentiranno alle aziende di resistere fino alla ripresa dell’economia”.