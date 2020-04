Brunetta, Forza Italia: “Serve lo stato di crisi per l’industria del turismo”

“Il turismo e la ristorazione sono i due settori maggiormente colpiti dal coronavirus. Per questo servono aiuti immediati e riconoscere lo stato di crisi con tutti gli aiuti necessari”. Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, intervenendo stamane su Radio 1 alla trasmissione ‘Radio Anch’io’ è stato molto chiaro spezzando una lancia in favore del comparto turistico.

“Si parla di un buono vacanze per le famiglie italiane, ma credo sia fondamentale non mettere vincoli di nessun tipo per cercare di fare riprendere questa industria. Dobbiamo ridare ossigeno alle imprese che non vedono soldi da ormai troppo tempo”. (r.v.)