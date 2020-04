Da #iorestoacasa a #iorestoinitalia il passaggio è breve nelle parole di Andrea Babbi, ex direttore Enit promotore di questa nuova grande alleanza per difendere il made in Italy durante e dopo questa emergenza.

#iorestoinitalia - simbolo registrato dall'albergatore Gabriele Gneri - è un pool di operatori, ma anche anche un laboratorio di idee che essi stessi presenteranno a istituzioni e associazioni. "Possiamo rendere detraibili fiscalmente le vacanze - dice Babbi a Quotidiano.net -. O sul discorso voucher: chi converte i viaggi prenotati per l’estero in buoni per l’Italia potrebbe ricevere incentivi e sconti. E poi ovviamente servono contributi e una lunga cassa integrazione, perché se io costruisco bulloni di ferro quando poi riparto, dopo uno o due mesi, torno a produrli come prima. Le camere d’albergo che non ho venduto, non le metto invece in magazzino. E sto fermo mesi, tanti mesi".



Tanta Italia su Italia

Il tutto parte da un ragionamento di base: quest’anno sarà inevitabilente tanta Italia su Italia. “Dobbiamo essere consapevoli che viaggeremo pochissimo oltre confine - sostiene - e inoltre gli stranieri, in ritardo col coronavirus rispetto all’Italia, quest’anno difficilmente potranno venire”.



Un modello da rivedere

Il turismo interno sarà dunque protagonista, ma con lui anche la necessità di rivedere profondamente il modello di business: “Gli operatori dovranno riorganizzare le aziende, anche in termini di sicurezza sanitaria. Il virus è anche una domanda di cambiamento: per la nostra vita individuale, per l’economia, per il nostro stesso turismo. Cambierà molto, forse tutto”.



Ma Babbi pensa già anche al futuro: “Dopo #iorestoinitalia ci sarà anche la seconda fase, #iotornoinialia. Dedicata agli stranieri. Uno dei progetti che stiamo raccogliendo è firmato da Edoardo Colombo. La sua idea? Incentivare nel 2021 le persone di origine italiana che risiedono all’estero a tornare in Italia. Un esercito di ottanta milioni di potenziali turisti.