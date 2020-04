Un documento per comunicare a tutti i mercati turistici che l’isola è pronta a ripartire e a garantire ai suoi ospiti vacanze sicure. È questo l’obiettivo del ‘Manifesto della Sardegna resiliente’, una proposta che nasce dall’assessore comunale al Turismo di Santa Teresa di Gallura, Stefania Taras. “Il messaggio - spiega l’assessore, come riporta ilmessaggero.it - è che in Sardegna sono possibili vacanze rigeneratrici e l’intento è di costruire un modello più attento e che valorizzi di più l’ambiente”.

Le norme da seguire

Il primo punto del Manifesto è che la sanità diventi una priorità. Di conseguenza ecco le buone pratiche da seguire: distanziamento in spiaggia e nei locali, riorganizzazione di strutture e servizi, sanificazione, il turismo trasformato in esperienza.



“La fine del lockdown parte dalla Sardegna? Solo a patto di chiare garanzie, e intanto l'isola si ripensi e si promuova in modo nuovo” è l'appello dell'assessora ai 150 Comuni sardi censiti come turistici. “La nostra prima economia – afferma - è il turismo ed è seriamente minacciata”.



Intanti dalla Costa Smeralda parte il messaggio carico di ottimismo di Franco Mulas, area manager di Marriott Costa Smeralda: in un'intervista rilasciata a La Nuova Sardegna annuncia che l'esclusiva destinazione per vacanze nel lusso è “pronta a ripartire da giugno”.