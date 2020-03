Federturismo: “Accogliamo con favore la creazione del Global Tourism Crisis Committee”

L’Unwto ha istituito il Global Tourism Crisis Committee per affrontare la crisi covid-19 e aiutare l’industria dei viaggi internazionale a ripartire. Un’operazione che ha subito incontrato il favore di Federturismo. “Pochi giorni dopo la diffusione del coronavirus, quando molti Governi avevano diramato lo sconsiglio di viaggi in Italia, come se l’epidemia fosse circoscritta solo alla Cina e al nostro Paese, abbiamo scritto al Segretario Generale dell’Organizzazione mondiale del turismo per chiedere un piano d’azione di emergenza per l’Italia”, spiega in una nota la vice presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli.

Oggi, continua in una nota, “a un mese di distanza, a seguito della dichiarazione da parte dell’Oms dello stato di pandemia accogliamo con favore l’iniziativa dell’Unwto di istituire un Comitato per promuovere una cooperazione internazionale e gestire in modo unitario gli effetti della crisi economica globale e del turismo. Attendiamo, ora, le raccomandazioni che l’Unwto rilascerà nei prossimi giorni per il rilancio del settore affinchè possano essere integrate con il contributo delle imprese e degli operatori”.



“Solo se saremo compatti e con la collaborazione di tutti - conclude Lalli - potremo creare le condizioni per risollevarci e per tornare a crescere”.