Federturismo: “Bene la task force europea per gestire l’emergenza”

Si dice “soddisfatta” Federturismo per l’avvio da parte della Commisione europea del ‘Corona response team’. La task force, che sarà composta da cinque commissari Ue, avrà il compito di gestire l’emergenza coronavirus con un attenzione particolare ai temi del turismo, della mobilità e dei trasporti.

“Lo possiamo considerare con orgoglio un primo risultato di un lavoro avviato il 12 febbraio scorso in un incontro della delegazione di Federturismo Confindustria, guidata dalla vice presidente Marina Lalli, con la Commissione europea in cui era stata sottolineata la necessità di un forte coordinamento di tutti i Paesi dell'Unione europea per affrontare l’emergenza, le cancellazioni e il calo di prenotazioni da parte dei viaggiatori di tutto il mondo”, spiega in una nota Federturismo.



In quell’occasione era stato chiesto all'Ue “di costituire un gruppo di coordinamento europeo dedicato al settore turistico per lavorare da subito tutti insieme ad un piano di comunicazione straordinario coordinato”.