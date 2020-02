Dilazione dei pagamenti per le aziende del turismo più colpite dagli effetti del coronavirus, misure strutturali a favore del comparto e l'avvio di una campagna di rilancio dell'immagine dell'Italia. Cominciano a prendere forma le azioni annunciate nelle ultime ore da Dario Franceschini a sostegno del turismo, settore che, ha ribadito il ministro al termine dei tavoli organizzati questa mattina al Mibact con le principali rappresentanze del turismo e della cultura, "per il crollo delle prenotazioni è al momento il più colpito".

Le fasi di intervento

Ecco perché la serie di interventi a sostegno della filiera turistica si dividerà essenzialmente in tre fasi: "La misura più immediata è l'approvazione già nel Consiglio dei ministri di questa sera di un provvedimento che assicurerà la dilazione dei pagamenti alle aziende della zona rossa e a quelle dei settori più colpiti. Ne ho parlato già con il ministro dell'Economia Gualtieri".



In una seconda fase, ha assicurato Franceschini, "si discuterà di misure strutturali e in una terza fase di rilancio dell'immagine del Paese attraverso una campagna di promozione".



Amina D'Addario