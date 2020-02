Enit, nasce l'archivio digitale del turismo italiano

Oltre centomila reperti e di questi un quinto già digitalizzati per realizzare un viaggio lungo cent’anni nella storia del turismo italiano. Gli stessi anni che Enit celebra in questo 2020 e che festeggia con il volume “Promuovere la bellezza” curato da Manuel Barrese.

Si tratta di migliaia di diapositive, manifesti d’autore e reperti di vario tipo che verranno raccolti in un archivio digitale per diventare un vero e proprio patrimonio storiografico sul turismo.



Attraverso questo lavoro è stato ricostruito un excursus del settore in Italia, da sempre destinazione che ha attratto viaggiatori da ogni parte del mondo.