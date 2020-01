Quattro colonne portanti su cui fondare il nuovo Piano annuale del turismo italiano. È questa la base da cui è partito Giorgio Palmucci, presidente di Enit, per tracciare la strategia che dovrà portare l’Italia del 2020 a superare se stessa.

“Vogliamo crescere non solo in volume, ma anche in valore” dice Palmucci sulle colonne di TTG Magazine presentando il nuovo piano.



Una strategia che, avvalendosi di parte dei 31 milioni di euro messi a budget per il 2020, vedrà l'organizzazione di 480 iniziative promozionali all’estero, che andranno verso il turismo slow, quello sportivo e quello super lusso.



TUTTE LE LINEE STRATEGICHE DEL PIANO SU TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.