Torino: presenze in calo a gennaio, le contromisure di Federalberghi

di Oriana Davini

Federalberghi Torino evidenzia una lieve flessione nell'occupazione delle camere per il mese di gennaio. E sebbene l'inizio dell'anno, insieme al mese di agosto, sia uno dei periodi più critici per il comparto turistico-ricettivo della città, è evidente l'effetto Coronavirus e soprattutto la preoccupazione diffusa tra i viaggiatori.

"Nessun allarmismo - assicura Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -: si sfrutti questa fase per incentivare la promozione dell'accoglienza nel nostro territorio". Federalberghi, prosegue il manager, "sta sensibilizzando le imprese associate, i clienti e le adv senza applicare penali per la cancellazione delle prenotazioni ma ci auguriamo che, qualora dovessero aprirsi spazi per forme di compensazione, vengano riconosciuti dei contributi per la promozione delle aziende danneggiate e del territorio".



Federalberghi Nazionale ha messo a disposizione di tutti gli associati un vademecum di buone pratiche per informare operatori e turisti in arrivo ed evitare la possibile diffusione del virus.