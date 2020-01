Entra nel vivo la riorganizzazione del Mibact voluta dal ministro Dario Franceschini. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo ha pubblicato oggi un interpello ministeriale per la selezione di 7 direttori generali.

Le figure ricercate

Le nuove figure andranno a dirigere, rispettivamente, le direzioni generali Turismo, Creatività contemporanea, Sicurezza del patrimonio culturale, Educazione e ricerca, Biblioteche e diritto d’autore, Archivio centrale dello Stato e Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library.



La selezione

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo mail dg-or.incarichidirigenziali@beniculturali.it. Tempi, requisiti e procedure di selezione sono consultabili sulla circolare ministeriale, disponibile a questo link.