di Amina D'Addario

Novanta milioni di euro a sostegno del turismo dei cammini religiosi e dei borghi. A indicare le risorse che verranno sbloccate a favore dei territori cosiddetti minori è stata la sottogretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi (nella foto), in occasione della premiazione delle mete italiane del wellness che entreranno a far parte della rete Eden.

“Siamo riusciti a sbloccare i fondi destinati ai cammini religiosi del Cipe del 2016: 40 milioni di euro che - ha spiegato - verranno assegnati alle Regioni per intervenire sull’infrastrutturazione dei cammini religiosi e della via Francigena e su quello che è un turismo importantissimo per il nostro territorio”.



I borghi

Altro filone di intervento, quello sui borghi e le aree interne. “Abbiamo ripreso dai meandri della burocrazia anche i 50 milioni destinati ai borghi e al finanziamento di infrastrutture per i movimenti turistici di questi territori. Nel 2017 - ha aggiunto Bonaccorsi - è stato lanciato l’Anno dei Borghi e il 2020 segnerà il ritorno al lavoro di valorizzazione di quei luoghi minori tanto importanti per la nostra offerta turistica”.