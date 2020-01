Palmucci, Enit: “Con l’Italia minore combattiamo l’overtourism”

di Amina D'Addario

Ci si può difendere dai rischi dell'overtourism? A questa domanda ha risposto il presidente di Enit, Giorgio Palmucci (nella foto), intervenendo al Forum che a Roma ha dato avvio all'Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina.

"L'overtourism non riguarda tutte le nostre destinazioni e tutti i periodi dell'anno, ma è un tema che ci tocca da vicino. Oltre alle conseguenze sulla tutela del patrimonio artistico è un fenomeno che condiziona le motivazioni che spingono i turisti a venire in Italia e che - ha aggiunto - fa perdere quell'autenticità dell'offerta che invece dobbiamo tutelare".



L'imperativo

Ecco perché l'imperativo è spostare i flussi nei piccoli centri e nelle aree interne. "Il fatto di avere il 60% dei nostri 55 siti Unesco in comuni con meno di 5 mila abitanti - ha sottolineato Palmucci - ci aiuta molto: abbiamo davvero la possibilità di promuovere destinazioni che non soffrono di overtourism".



Qualcosa sta cambiando

E che l'attenzione si stia spostando sui piccoli centri lo dimostrano del resto i dati: "Negli ultimi 5 anni il 10% delle località con meno di 10mila presenze all'anno sono passate alla classe successiva e questo prova che stiamo spostando il turismo".



