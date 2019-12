Ski Price Index di HomeToGo: quanto costano le mete sciistiche più richieste

La più popolare è Livigno, in Valtellina, la più cara Zermatt, in Svizzera. A inserirle nella classifica delle destinazioni sciistiche top degli italiani è il portale di ricerca di case e appartamenti vacanza HomeToGo, che ha ideato anche lo Ski Price Index 2019-2020, l’indice dei prezzi delle mete scelte dagli amanti della neve.

Sciare dentro i confini

La prima informazione che salta agli occhi è che i nostri connazionali hanno una netta predilezione per le località sciistiche nazionali. Tra le 40 più popolari da dicembre 209 a febbraio 2020 ben 32 sono, infatti, italiane e solo otto estere, tutte distribuite tra i quattro Paesi confinati, ciascuno con due località: la Francia con Charmonix-Mont Blanc (seconda tra le estere) e Val Thorens, la Svizzera con Zermatt e St. Moritz, l’Austria con Innsbruck e Kitzbühel (prima tra le estere), e infine la Slovenia con Vogel nel Parco Nazionale del Tricorno e Kranjska Gora.



Podio tricolore

Tutto italiano, invece, il podio, che vede sul gradino più alto Livigno, seguita da Madonna di Campiglio e Roccaraso-Rivisondoli, in Abruzzo. Quest’ultima è anche una delle più economiche, con 109 euro di budget per un giorno a persona, mentre all’opposto la svizzera Zermatt, decima nella classifica generale, prevede un budget giornaliero di addirittura 207 euro.



Mete e costi

Tra le mete italiane la regione più rappresentata è il Trentino Alto Adige, che ha in classifica 10 località, tra cui appunto la seconda nel ranking, Madonna Di Campiglio, e Canazei, in sesta postazione. A sorpresa, però, la seconda regione più rappresentata è l’Abruzzo, con cinque località, una in più della Valle d’Aosta.



Tornando ai costi, le località svizzere sono le più care: oltre a Zermatt, infatti, una meta come St. Moritz costa in media 174 euro al giorno tra skipass e alloggio. Tra le prime dieci mete in classifica la più economica è la lombarda Bormio, in Valtellina, con una cifra giornaliera di 100 euro a persona, seguita dalla valdostana Breuil-Cervinia e, appunto, dall'abruzzese Roccaraso-Rivisondoli, entrambe a quota 109 euro.