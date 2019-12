Lo skipass in Piemonte, Lombardia, Trentino, Emilia e Valle d’Aosta si paga con il Telepass

La piattaforma di servizi digitali di Telepass si estende all’acquisto degli skipass. Già dalle prossime festività natalizie sarà possibile accedere alle piste in ben 20 comprensori dell’arco alpino, a partire dalla Valle d’Aosta, passando per il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, oltre che l’Emilia Romagna, pagando attraverso il Telepass.

Fra le destinazioni che hanno già aderito alla nuova formula di acquisto La Thuile, Cervinia, Pila, Monte Rosa Ski (Gressoney e Champoluc), Courmayeur Mont Blanc e Skyway, Alagna-Valsesia, Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva, Pinzolo, Pejo Terme, Ponte Di Legno e Tonale, Barzio, Folgaria-Fiorentini, Lavarone, Corno alle Scale.



Per acquistare lo skipass, è sufficiente aprire l’app Telepass Pay e definire il numero di persone (massimo 4) per cui richiedere il servizio. Lo skipass arriva direttamente a casa, oppure può essere ritirato nei Punti Blu o nelle biglietterie convenzionate dei diversi comprensori. Basta poi associare gli Skipass ai nominativi attraverso l’app e avvicinarli al lettore del tornello di accesso agli impianti di risalita per cominciare a sciare.



In caso di impianti di risalita chiusi o di cambio programma, non vengono addebitati i costi per giornate di sci pagate e non sfruttate.



Il pagamento al cliente sarà addebitato all’interno della rendicontazione delle spese mensili che includono anche gli altri servizi Telepass Pay.