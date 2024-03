Hilton: “Oltre 200 nuovi hotel in Europa entro i prossimi 5 anni, mirino anche sull’Italia”

“Siamo impegnati nella crescita del nostro portafoglio in Europa, con l’intenzione di aprire oltre 200 hotel nei prossimi tre-cinque anni”. Così Simon Vincent, executive vice president & president Europe Middle East & Africa di Hilton, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore traccia la rotta del gruppo nel Vecchio Continente.

In questo programma di espansione, la Penisola giocherà una parte importante. “L’Italia è uno dei nostri mercati in più rapida crescita nella regione, con 13 hotel che sono già in pipeline”, spiega il manager, che anticipando alcune delle principali novità precisa: “Quest’anno abbiamo in programma l’apertura dell’Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, che proporrà un menù di ispirazione toscana nel suo soleggiato cortile esterno, e di Palazzo Caracciolo Naples, Tapestry Collection by Hilton, all’interno delle mura di un antico palazzo del XIII secolo, che entrerà a far parte di Tapestry Collection by Hilton questa primavera”. Attesa, invece, per il 2025 l’inaugurazione dello Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collectionby Hilton.



Le città

Quanto al business, Vincet spiega come sia particolarmente vivace il mercato nei centri urbani. “Nelle città - rivela al quotidiano - stiamo assistendo a un forte incremento del segmento mid-market e, in termini di volume, Hilton Garden Inn è in testa, con un numero di hotel in attività e superiore a quello di tutti gli altri nostri marchi in Italia”.



Tra le piazze nel mirino per il futuro, c’è l’Umbria, dove il Gruppo vorrebbe aprire la sua prima struttura, ma anche Napoli, per un secondo indirizzo.