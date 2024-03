BWH consolida l'offerta Mice, new entry il The Hub di Milano

The HUB Hotel di Milano ha scelto il brand Best Western Plus per la sua nuova fase di rilancio sul mercato. La struttura di BWH, che ha recentemente concluso un intervento di rinnovamento di interior design, si trova in zona Certosa e dispone di 162 camere su 14 piani e un Centro Congressi all’interno dell’albergo che si compone di nove sale meeting, tutte dotate di luce naturale, per una capacità complessiva di 600 persone.

La proposta ristorativa si declina in due format: Mirror Lounge per un cocktail e un pranzo veloce, e Mirror Restaurant, uno spazio di design affacciato sul giardino, ideale per cocktail e eventi.

L’hotel dispone anche di una Fitness Area panoramica composta da palestra e, al termine di un radicale restyling, riaprirà anche la Spa. Best Western Plus The HUB Hotel sarà prenotabile sui sistemi del gruppo a partire dal 14 marzo 2024.