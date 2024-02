Iniziative HR per gli hotel: BWH Hotels firma il progetto People Care

L’iniziativa è frutto della volontà degli imprenditori alberghieri ed è destinata al benessere dei lavoratori, con una serie di strumenti concreti per attrarre, selezionare, formare e far crescere i collaboratori e piani di welfare declinati sulle strutture alberghiere.

Nasce così People Care, il nuovo filone di iniziative in ambito HR pensate per gli alberghi BWH Hotels Italia & Malta. “Abbiamo predisposto un progetto master - spiega Sara Digiesi (nella foto), ceo di BWH Hotels Italia & Malta - pronto per essere personalizzato da ciascuna delle strutture e siamo al fianco degli hotel per l’implementazione dei piani calati sulle diverse realtà”.



Le strutture pilota

Il progetto è partito da due strutture pilota a Milano, Best Western Hotel Madison e Hotel Astoria, Sure Hotel Collection by Best Western. Camilla Doni, titolare degli alberghi, imprenditrice alberghiera e board member di BWH Hotels Italia & Malta, commenta così: “Crediamo che il nostro mestiere dell’ospitalità ci insegni che dobbiamo accogliere i nostri collaboratori e le loro mutate esigenze di equilibrio tra professione e vita privata. In questo scenario e con le attuali condizioni di mercato, abbiamo implementato un piano welfare con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione e la qualità di vita dei nostri dipendenti portando a migliori livelli di retention e maggiore affezione all’azienda”.



Come partner tecnologico e piattaforma di benefit BWH ha deciso di avvalersi di UpLife, la piattaforma proprietaria di Jakala, dedicata al welfare aziendale. All’interno della piattaforma sono disponibili, per esempio, rimborsi dedicati alla famiglia, voucher per visite mediche, per il tempo libero e anche per i viaggi.



Oltre al welfare, il gruppo supporta le strutture nelle politiche HR con sistemi di recruitment e selezione, con oltre 1.600 ore di formazione all’anno, in modalità fisica e digitale, momenti di incontro e confronto tra colleghi, tariffe e promozioni dedicate legate ai viaggi in tutto il mondo, per i collaboratori e per le loro famiglie ed amici, iniziative di sensibilizzazione e sostegno all’inclusione e alla valorizzazione delle identità individuali.