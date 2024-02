La spinta degli eventi per trainare il travel. Il ministro del Turismo Daniela Santanché lancia un appello al sindaco di Genova Marco Bucci per ampliare l'offerta ricettiva.

"A Genova mancano gli alberghi, se non ci sono diventa un problema" ha affermato la titolare del dicastero, come riporta ansa.it. Un richiamo che Santanché ha espanso a tutto il Paese. "Non solo a Genova - ha proseguito - ma un po' in tutta Italia".



Aeroporti, treni, hotel: il ministro ha sottolineato l'importanza di investimenti che facciano da acceleratore degli eventi per ampliare le infrastrutture.