Santanché: “Dobbiamo puntare sull’Italia dei borghi”

L’Italia dei borghi, la più nascosta e segreta, è uno degli obiettivi della valorizzazione che il ministro del Turismo Daniela Santanché (nella foto) si è data per il suo mandato.

Lo ha ribadito oggi partecipando all’assemblea nazionale di Anci Giovani.



“Noi crediamo che dobbiamo puntare sull’Italia dei borghi, che è l’Italia più nascosta, l’Italia più segreta ma anche l’Italia più bella, e dove – oltretutto – si produce il 90% delle nostre eccellenze enogastronomiche – ha detto Santanché -. E qui mi riallaccio al turismo esperienziale, perché oggi il turista che viene in Italia vuole fare anche un’esperienza, e l’esperienza può venire da come si produce il vino, l’olio o la mozzarella”.



Le parole di Santanché sottolineano l’impegno del Ministero nella valorizzazione dei piccoli Comuni a vocazione turistica, con i 26 milioni di euro per il finanziamento di 27 progetti riguardanti un totale di 101 Comuni sparsi in 9 Regioni distribuite da Nord a Sud.



“Oltre a questo, c’è da ampliare due cose: fare nella maniera giusta la promozione e alzare la qualità dei nostri servizi” ha concluso il ministro.