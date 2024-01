Tris di nuove aperture per Marriott in Messico: Guadalajara e Puebla le location scelte

Porteranno i marchi Aloft, Sheraton e Delta Hotels & Resorts le nuove aperture in Messico messe in pipeline da Marriott International. Le nuove strutture vedranno la luce a Guadalajara, per quanto riguarda i primi due, e Puebla per il terzo.

Per quanto riguarda il primo, L’Aloft Guadalajara Country Club andrà ad unirsi alle altre due proprietà nel Paese, Sarà dotato di 142 camere, un bar ristorante e diverse opzioni anche per il business travel.



Guadalajara accoglierà anche il primo hotel del marchio Sheraton Hotels & Resorts e il quarto in Messico, con lo Sheraton Guadalajara Expo. Avrà 216 camere e la Mayahuel Spa, oltre a diversi centri business e lo Sheraton Club Lounge.



Seconda struttura in Messico, invece, per il marchio Delta, secondo quanto riporta Travelweekly. Questo hotel di 154 camere avrà una posizione vicino al quartiere industriale di Puebla Finsa e alle opzioni culturali e di intrattenimento della Tate. Avrà un ristorante, un bar e più di 5.000 piedi quadrati di spazio per eventi.