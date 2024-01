Marriott International punta su Pechino: due nuove strutture entro il 2026

Marriott International sta espandendo la sua presenza a Pechino, e inaugurerà nuovi hotel con i brand Ritz-Carlton e Marriott Marquis.

Come riporta Travelweekly, l'apertura è prevista per il 2026 ed entrambi gli hotel faranno parte del complesso cittadino China National Convention Center Phase II.



Il progetto rappresenta un’espansione delle strutture precedentemente utilizzate come parte delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e comprenderà hotel, spazi per conferenze ed eventi, punti vendita, strutture ricreative e uffici.



Il Ritz-Carlton Beijing North da 282 camere ospiterà sei ristoranti, una piscina coperta, un centro fitness, una spa Ritz-Carlton e spazi per conferenze ed eventi. Sarà il terzo Ritz-Carlton a Pechino, unendosi al Ritz-Carlton Beijing e al Ritz-Carlton Beijing Financial Street.



Il Beijing Marriott Marquis Hotel sarà il primo Marriott Marquis a Pechino. La struttura da 671 camere presenterà diverse proposte culinarie, tra cui un ristorante aperto tutto il giorno, un ristorante di specialità e un bar e lounge nella hall. In più, servizi aggiuntivi come una piscina e un centro fitness, un executive club lounge e uno spazio per eventi e riunioni.