BWH, nuovo hotel in Puglia: proprietari i fratelli Cancro del brand Piazza Italia

Nuova affiliazione per BWH Hotels Italia. Il Gruppo conta ora nel suo portfolio una quarta struttura in Puglia, in provincia di Taranto. Si tratta del Best Western Hotel Massafra, di proprietà dei fratelli Cancro, imprenditori attivi anche nell’industria tessile con il brand Piazza Italia.

L’albergo, già prenotabile, sarà inaugurato nel mese di maggio. Edificio di nuova costruzione, situato nei pressi delle marine di Massafra, offrirà 49 camere distribuite su due piani, oltre a un ristorante di circa 120 mq aperto anche a esterni e una sala fitness.



A firmare il progetto lo studio di architettura Randomdesign.



“La scelta di affiliarci ci è parsa da subito strategica – spiega in una nota Pio Cancro -: il nostro obiettivo di diversificazione passa attraverso accordi con aziende solide e brand noti. BWH Hotels Italia ha entrambe le caratteristiche e ci assicura supporto in tutte le attività che riguardano gestione, commercializzazione, comunicazione e design del nostro nuovo prodotto alberghiero”.



L’offerta per il Mice include due sale meeting: un maxi-spazio di 240 mq fino a 120 persone modulabile in tre sale di circa 80 mq e una seconda sala pari a 20 mq perfetta per piccoli meeting. Completa il servizio un banqueting a cura del ristorante per coffee break e pranzi.