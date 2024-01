IHG Hotels & Resorts cresce in Arabia Saudita con il nuovo voco

Come molti big dell’hotellerie anche IHG Hotels & Resorts ha scelto l’Arabia Saudita come una delle mete privilegiate per le propria espansione. Il colosso dell’hospitality ha infatti appena firmato con Rusd Group un accordo di gestione per una struttura già in fase avanzata di costruzione, il voco & Suites Jeddah.

Affacciato sul Mar Rosso l'hotel, come spiega HotelsMag.com, dovrebbe diventare operativo a partire da settembre. La struttura si trova vicino al nuovo Jeddah Central Development, il megaprogetto del Public Investment Fund, e a breve distanza in auto dal lungomare Corniche, dal Red Sea Mall e dalla Royal Court.



Una volta ultimato avrà 110 camere, tre punti ristoro, quattro sedi per eventi e riunioni, un centro fitness e una piscina. Attualmente IHG gestisce 40 hotel con cinque marchi in tutta l'Arabia Saudita e ha in cantiere altre 36 proprietà, che apriranno nei prossimi tre-cinque anni.