Hilton firma il nuovo brand per i soggiorni lunghi: nasce LivSmart Studios

Ha un nome il nuovo brand del Gruppo Hilton dedicato alle strutture di fascia lower midscale specializzate in soggiorni lunghi. LivSmart Sudios by Hilton, questo il nome del marchio, è nato per presidiare un segmento di mercato che il gruppo ritiene sia ancora poco sviluppaato.

Si tratta – spiega Hilton – di strutture essenziali, ma dotate di market, lavanderia, centro fitness e spazi esterni con grill, che propongono agli ospiti soluzioni abitative con cucine completamente attrezzate. "I LivSmart Studios – spiega il gruppo - creano uno spazio in cui gli ospiti possono mantenere senza problemi la loro routine quotidiana e allo stesso tempo immergersi nella comunità locale".



Come spiega TravelPulse sono già stati avviati i lavori per la prima struttura negli Stati Uniti a Kokomo, nell’Indiana ma il brand, spiega il gruppo, “ha ricevuto un enorme interesse da proprietari e sviluppatori e, in soli sei mesi dalla creazione, vanta già oltre 350 accordi in varie fasi di negoziazione".

Originariamente il l brand era stato introdotto con il titolo provvisorio di Project H3.