Sono passati dieci anni dalla quotazione alla Borsa di New York di Hilton, acquistata sei anni prima dal fondo Blackstone, che l’aveva resa privata. Una decade in cui il gruppo alberghiero non solo ha ampliato la sua portata a livello globale, ma ha mutato radicalmente il business.



Un'azienda asset-light

Risale al 2107, infatti, lo spin off di Park Hotels & Resorts e Hilton Grand Vacations, mossa con la quale il gruppo si è liberato dell’attività di multiproprietà e della maggior parte degli immobili, concentrandosi sulla sua trasformazione in azienda asset-light, che concede in licenza i propri marchi.

“L’obiettivo - sottolinea Kevin Jacobs, cfo and president of global development di Hilton - è stato di creare un'attività a basso consumo di capitale e basata sulle fee. Da questo punto di vista l’Ipo (l’offerta pubblica iniziale ndr) con cui siamo entrati in Borsa ha rappresentato una pietra miliare importante nella storia della nostra azienda, sancendo il successo della nostra trasformazione durata circa sei anni sotto la proprietà di Blackstone, ma anche l’inizio di una nuova era di crescita e innovazione".



Le cifre dello sviluppo

Crescita che è ben supportata dalle cifre: i brand in dieci anni sono passati da 10 a 22 e ora campeggiano sulle insegne di circa 7.400 strutture in tutto il mondo (nel 2013 erano 4.100), per un totale di 1 milione 160mila camere, circa mezzo milione in più in dieci anni. Quasi il 90% degli hotel oggi è in franchising e il programma fedeltà Hilton Honours nel terzo trimestre 2023 è arrivato a contare oltre 173 milioni di membri.



Dal 2013 a oggi il gruppo ha dato vita a cinque nuovi brand lifestyle (prima non ne aveva nessuno) e quest’anno ha messo in campo il più ambizioso piano di sviluppo della sua storia: 457.300 nuove camere in pipeline.



I nuovi ingressi

Per il 2024 i piani parlano di 24 new entry, la prima delle quali segnerà il debutto del gruppo alle Seychelles con il Waldorf Astoria Seychelles Platte Island. Sempre alle Seychelles aprirà a marzo il primo Canopy by Hilton Resort, mentre in Italia sarà inaugurato a giugno a Firenze il centralissimo Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton.



Sempre in Europa, a Vienna, la fine dell’anno vedrà l’apertura del più grande Hampton by Hilton, a pochi passi dal Palazzo di Schönbrunn Palace e dalla strazioen ferroviaria di Wien Westbahnhof.



Focus sull'Asia

Numerose le aperture negli altri continenti con un focus particolare sull’Asia, che vedrà l’inaugurazione di un Conrad a Singapore, del primo Motto by Hilton in Asia, a Hong Kong e, in Cina, di un Hilton Shanghai City Centre e del primo hotel di lusso a Chongqing: il Conrad Chongqing.



Una struttura nuova a marchio Hilton sorgerà a Kyoto, ma nel primo trimestre dell’anno è previsto anche il debutto a Kathmandu, in Nepal, e nel Laos con il DoubleTree by Hilton Vientiane.

Stefania Galvan