Hilton Italia assume. Domani il recruiting day

Hilton Italia assume. Il brand sta infatti cercando nuovo personale per le proprie strutture, tra cui tre a Milano.

Come si legge su Milanotoday, l'appuntamento per gli aspiranti dipendenti Hilton è domani, 5 febbraio 2024, durante il recruiting Day organizzato da LavoroTurismo.

"L'obiettivo è trovare i team member ideali per gli alberghi del brand Hilton, che conta alcune tra le più rinomate e lussuose strutture del Paese", si legge in una nota.



I candidati potranno incontrare i recruiter di Hilton a Venezia, Sorrento, Como o Roma, in base alla struttura per la quale si candidano. Tra gli 11 alberghi che cercano personale, tre sono milanesi: l'Hilton Milan, l'Hilton Gardenn Inn Milano e il Grand hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni.



L'azienda sta cercando persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti che compongono l’attività alberghiera, quali cucina, pasticceria, sala, F&B, bar, front office, prenotazioni, piani e pulizie, manutenzione, sales, finance e guest relations. Per i profili più giovani che sono alla ricerca di una prima esperienza altamente professionalizzante, sono disponibili anche numerose posizioni di stage.