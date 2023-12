Sandals Dunn’s River, Deryk Meany: “La Giamaica autentica che piace agli italiani”

di Gaia Guarino

Italiani, tutti pazzi per la Giamaica. Un’atmosfera caraibica che conquista, e una conferma arriva dai risultati di questo primo semestre di attività del nuovo Sandals Dunn’s River di Ocho Rios. Un resort che ha aperto le porte lo scorso maggio, una lussuosa struttura all-inclusive composta da 260 camere e caratterizzata da un elevato ‘sense of experience’.

“Nel periodo di settembre-ottobre abbiamo raggiunto il 90% d’occupazione -racconta Deryk Meany (nella foto), general manager -. La domanda è molto alta, e in questa settimana di inizio dicembre abbiamo raggiunto il 97%”.



Un successo riconosciuto dai World Travel Awards 2023 che hanno conferito al resort il titolo sia di Caribbean’s Leading New Resort sia di Caribbean’s Leading Luxury All-Inclusive Resort. “Siamo autenticamente caraibici in qualunque cosa facciamo”, sottolinea Meany. “Basti pensare che oltre il 90% di ciò che usiamo per cucinare e presentiamo ai clienti arriva dalla Giamaica, così come il 99% dei nostri team member. Anche dall’Italia vogliamo accogliere persone open-minded che realmente amino e apprezzino la nostra cultura”.



A livello globale, per il brand Sandals, a oggi è il mercato Usa a dominare (60%) subito seguito da quello europeo dove l’Italia si posiziona al terzo posto dopo Germania e Uk. Il 2022 è stato l’anno d’oro del mercato italiano grazie a efficaci partnership condotte dall’azienda insieme ai travel advisor della Penisola.