Emozioni, relax e viaggi di scoperta: la Giamaica secondo Sandals

Parola d’ordine: esperienza. È proprio il ventaglio di servizi di cui usufruire durante un soggiorno al Sandals Dunn’s River Resort a rendere speciale la vacanza. Il resort diventa la cornice ideale per collezionare emozioni uniche soprattutto per le coppie che lo scelgono per la propria luna di miele o per il proprio relax.

Per esempio, per chi alloggia nelle Coyaba Sky Villa Swim-Up Rondoval Suites è disponibile uno Stargazing Concierge e, ancora, è possibile organizzare una proposta di matrimonio sulla spiaggia.



“Love is all you need at Sandals - sottolinea il general manager della struttura, Deryk Meany -. Qui pensiamo sia al romanticismo degli honeymooner, sia a come far ritrovare la magia a qualunque coppia, con sorprese mozzafiato e attività da svolgere in due”.



Oltre il resort

Il Sandals Dunn’s River Resort diventa anche il punto di partenza per delle escursioni, con un’ampia selezione di mete e opportunità di intrattenimento messe a disposizione dal dmc partner Island Routes. Chi ad esempio volesse spingersi fino a Kingston, non può farsi sfuggire il Bob Marley Museum di Hope Rd e una passeggiata tra le variopinte opere di street art. Una chicca davvero esclusiva? Non distante dalla capitale, esattamente a Gordon Town, si può vivere un’incredibile dining exprerience tra le cascate assaggiando del cibo tipico al Pretty Close 876.

Gaia Guarino