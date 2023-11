NH Collection Hotels & Resorts sbarca alle Maldive

Ha aperto il primo hotel a marchio NH Collection Hotels & Resorts alle Maldive, annunciato fin da agosto. Il brand del gruppo Minor Hotels debutta nel Paese degli atolli con il NH Collection Maldives Havodda Resort, il primo per il marchio situato fuori dalle aree urbane.

Il resort, composto da 120 ville, è situato nell’atollo di Gaafu Dhaalu e offre 30 punti di immersione noti a livello mondiale dedicati ai sub.



La struttura offre tre ristoranti e due bar, palestra, piscina per adulti, centro immersioni e sport acquatici.



ll debutto di Nh alle Maldive rientra in un piano di espansione in Asia e Medio Oriente molto più ampio, che porterà il gruppo spagnolo ad aprire nei prossimi mesi una struttura in Thailandia e una nel Laos, oltre a nuovi indirizzi in Cina.