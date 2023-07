Il Gruppo Nh debutta alle Maldive con l’Havodda Resort

Minor Hotels, azionista di riferimento del Gruppo Nh, ha annunciato lo sbarco del brand spagnolo alle Maldive.

La struttura, che entrerà nel portfolio ad agosto, è l’Nh Collection Maldivas Havodda Resort e rappresenta la prima proprietà Nh al di fuori di un contesto urbano.



Situato nell’atollo di Gaafu Dhaalu, il resort, riporta hosteltur.com, dispone di 120 ville di lusso, un’ampia offerta gastronomica di cucina internazionale, una spa, una palestra, una piscina con bar, un miniclub e un centro per immersioni e sport acquatici.



Il debutto di Nh alle Maldive rientra in un piano di espansione in Asia e Medio Oriente molto più ampio, che porterà il gruppo spagnolo ad aprire nei prossimi mesi una struttura in Thailandia e una nel Laos, oltre a nuovi indirizzi in Cina. A questi si aggiungeranno altri due hotel attualmente in costruzione: uno in Qatar e un secondo negli Emirati. A.D.A.