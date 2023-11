Palladium Hotel, estate positiva. Obiettivo 1 miliardo di euro entro fine anno

Raggiungere un volume d’affari di 1 miliardo di euro entro la fine del 2023. Questo l’obiettivo di Palladium Hotel Group, che ha concluso la stagione estiva 2023 alle Baleari e in Sicilia con dati positivi.

Le strutture del gruppo hanno infatti registrato un tasso di occupazione dell’83% a livello europeo da luglio a settembre, superando del 2% quello dello stesso periodo del 2022 e accompagnando questa crescita con un aumento cumulativo del 12% del RevPAR.



Numeri che fanno ben sperare per l’ultima parte dell’anno e che portano il Gruppo a prevede il raggiungimento di un tasso di occupazione annuale globale del 74%.



Il resort in Sicilia ha registrato un tasso di occupazione di ospiti italiani del 14%, secondo solo al Regno Unito, che conferma la sua prima posizione per l’hotel in Sicilia per il 31% del totale degli ospiti.



Novità

Per l'inverno sono in programma nuove aperture e ristrutturazioni. Tra le principali novità, il Grand Palladium Jamaica Resort & Spa di Montego Bay ha recentemente presentato le sue suite dopo una ristrutturazione da 22 milioni di euro, che ha portato all’inserimento di piscine private, vasche idromassaggio e suite con vista sull'oceano.



Mentre aprirà i battenti a dicembre con una nuova offerta Family Section, con 169 suite, il Grand Palladium Kantenah Resort & Spa in Riviera Maya, in Messico.