Palladium Hotel, nel 2023 crescono occupazione media e RevPar

Palladium Hotel Group ha chiuso la stagione estiva 2023 con dati “molto positivi”.

In Spagna, come riporta Hosteltur, l'occupazione media tra luglio e settembre è stata dell'83% e il RevPar è aumentato del 6%; in America l'occupazione si è attestata intorno al 71%. L'azienda prevede un autunno e un inverno simili, motivo per cui mantiene la previsione di superare il miliardo di euro di fatturato annuo.



In dettaglio, alle isole Baleari, l'occupazione negli hotel che operano a Ibiza e Minorca si attesta all'85% con una crescita del RevPar del 6%. In Italia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa ha raggiunto l’87% di occupazione, con un incremento del RevPar del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Negli hotel americani l'occupazione media è stata del 71% tra luglio e settembre.

Nel caso dell'America, con una stagionalità sempre meno accentuata, l'occupazione annua globale si attesta al 73%, accompagnata da un aumento del RevPar del 21% rispetto al gennaio-settembre del 2022.



La Giamaica , dopo i lavori di ristrutturazione intrapresi lo scorso anno, registra un tasso di occupazione del 75% e un aumento RevPar record del 50%, mentre anche il Brasile ha un tasso di occupazione annuale del 75% con un aumento RevPar del 23% rispetto all'anno precedente.



A livello globale, il tasso di occupazione annuale si attesta al 74%, mentre si registra un incremento del RevPar del 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le previsioni per fine anno parlano di un'occupazione del 72% con una crescita del RevPar dell'8% per le destinazioni europee. E in America un'occupazione media del 73% e una crescita del reddito per camera del 20%.



Palladium ha spiegato che i risultati ottenuti rispondono a "importanti investimenti intrapresi per la ristrutturazione degli hotel che il gruppo ha in Europa e America”. In linea con l’impegno in direzione della qualità, il budget per i progetti da realizzare tra quest’anno e il 2024 ammonta a 160 milioni di euro.