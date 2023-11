Sircle Collection debutta in Italia con il Max Brown Missori a Milano

Il gruppo di hospitality olandese Sircle Collection debutta in Italia con Max Brown Missori, il nuovo hotel con 64 camere che aprirà nel cuore di Milano e Missori, di fronte al celebre Garage delle Nazioni, a gennaio 2024.

L’estetica sarà quella immediatamente riconoscibile di Max Brown, con un mix di colori caldi, design raffinato e atmosfera anni ’70. Il progetto d’interni è firmato dal designer Saar Zafir e si focalizza su un approccio sostenibile, come dimostra il fatto che la maggior parte dei mobili originali sia stata ristrutturata, contribuendo all’autenticità degli spazi. Un approccio inedito al mondo dell’ospitalità milanese: la struttura promette infatti di garantire agli ospiti un’atmosfera sempre rilassata, accogliente e conviviale, consentendo loro di immergersi nella vita local e mantenendo al centro il valore ‘basic at its best'.

Foto: ©Steve Herud