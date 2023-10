Wyndham, i vertici tornano sull’offerta di Choice: “Un tentativo disperato”

Si inaspriscono i rapporti tra Wyndham Hotels & Resorts e Choice Hotels International, dopo il tentativo di acquisto di quest’ultimo. Durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, i vertici di Wyndham hanno criticato duramente l’offerta da 8 miliardi di Choice, definendo la proposta “disperata”.

Motivando l’affermazione, il presidente di Wyndam Hotels & Resorts, Stephen Holmes, ha spiegato che Choice “non sta crescendo e ha problemi seri all’interno della sua organizzazione”. Secondo Holmes il Gruppo starebbe perciò “cercando di risolvere i suoi problemi facendo di noi il suo elisir”, riporta Travel Weekly.



Per il presidente di Wyndham i problemi di Choice riguardano anche il prodotto. Secondo Holmes il Gruppo attualmente ha “una crescita organica inferiore, un programma fedeltà meno vivace e praticamente nessuna capacità internazionale”.



A rincarare la dose, il ceo Geoff Ballotti, secondo cui la pipeline di Choice sarebbe “in declino, mentre quella di Wyndham è in crescita”.