Choice Hotels non si arrende: “Vogliamo riaprire i negoziati con Wyndham”

Come in un serial, ecco una nuova puntata della querelle che ha come protagonisti Wyndham Hotels & Resorts e Choice Hotels International. Quest’ultima, nonostante le dure parole pronunciate dal presidente di Wyndham Stephen Holmes sulla proposta di acquisizione, sembra proprio non volersi arrendere.

Il ceo di Choice, Patrick Pacious, ha dichiarato infatti che “la priorità assoluta è tornare al tavolo dei negoziati” e che “ogni problema può essere risolto negoziando”.



Il Gruppo non vuole mollare la presa e considera l’operazione con Wyndham è “troppo avvincente per non portarla fino in fondo”.



E in merito ai dubbi sollevati da Holmes sulle capacità di Choice in materia di strategie di espansione, il cfo del Gruppo, Scott E. Oaksmith, ha citato come esempio l’acquisizione di Radisson Americas. Secondo il manager l’operazione è la prova che “Choice sa come acquisire aziende e integrarle”.