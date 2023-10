Bulgarella rinnova due hotel a Viareggio: investimento da 11 milioni di euro

Undici milioni di euro. A tanto ammonta l’impegno del Gruppo Bulgarella per la riqualificazione e il restyling di due indirizzi a Viareggio: l’Hotel Bristol e l’Hotel Viareggio.

Per la prima struttura gli interventi di riqualificazione partiranno nei prossimi giorni, mentre nel secondo caso il restyling è previsto a breve.



Hotel Bristol

Per l'Hotel Bristol l’investimento è di 10 milioni di euro e porterà alla riapertura della struttura nell’arco di poco meno di due anni. “L’obiettivo – spiega Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella (nella foto) - è chiudere il cantiere in tempo per la stagione 2025 e trasformare l’hotel in un 5 stelle. In questa fase i lavori si concentrano sullo smaltimento dei vecchi arredi per poi passare alla demolizione degli interni, ma il restyling è di ben più ampio respiro”.



Il progetto - che porta la firma dell’ingegner Ignazio Bulgarella, per la parte strutturale, e dell’architetto Giuseppe Cosentino, per la sfera architettonica - prevede l’aumento della capacità ricettiva, il consolidamento strutturale delle parti esistenti, il rifacimento dell’impiantistica e una riorganizzazione della distribuzione interna degli spazi.



L’aumento della ricettività vedrà l’installazione di una struttura in acciaio, sopraelevata rispetto al nucleo originario, che ospiterà il ristorante, la cucina a servizio e una piscina a sfioro con vista mare. “Terminati i lavori – anticipa Lo Faso - l’Hotel Bristol disporrà di 61 camere, oltre al ristorante, alla sala per la colazione, alla cucina e ai servizi. Al piano terra troveranno spazio la reception con gli spazi comuni, la sala colazione con una zona per la preparazione e gli spogliatoi, alcune camere e una piccola attività commerciale. Le camere restanti, di varia tipologia, si troveranno tra primo, secondo e terzo piano. Tutte le stanze saranno dotate di un sistema di domotica”.



L'Hotel Viareggio

Passando all'Hotel Viareggio, l'investimento ammonta a 1 milione di euro. La struttura - 4 stelle a pochi passi dal lungomare cittadino, di cui il Gruppo assumerà la gestione questo mese - è caratterizzata da linee moderne, con un concept basato su una scelta ecologica di materiali naturali e tecnologie all'avanguardia. Si rivolge primariamente a una clientela business per soggiorni di lavoro, ma anche a coppie e famiglie per una parentesi di relax in Versilia. “Anche per questa struttura prevediamo un intervento di ammodernamento e restyling delle parti comuni del valore di circa un milione – dichiara il direttore generale del Gruppo Bulgarella -. Inoltre, la gestione caratteristica sarà votata alla cura del cliente in base ai moderni standard dell’ospitalità alberghiera. Le opere di restyling inizieranno a breve e dovrebbero concludersi entro fine dicembre 2023”.