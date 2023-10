In bilico tra la necessità di fare margini e il rischio di perdere i repeater. Sul fronte del pricing quella che si sta concludendo è stata un’altra stagione di sfide per gli hotel e lo spunto arriva da un’indagine condotta da Albergatore Pro su più di mille strutture italiane.

Ebbene, quasi 6 alberghi su 10 hanno subito una carenza di personale quest’estate. Fin qui nulla di nuovo, essendo proprio questo il nodo irrisolto, il tallone d’Achille dell’hospitality made in Italy. La particolarità è che, però, il 13 per cento di loro ha reagito alzando le tariffe ben al di sopra del prezzo di mercato.



Meno camere vendute, dunque, ma marginalità mantenuta e, nel contempo, garanzia di servizi adeguati alle aspettative della clientela, pur con meno personale.



Un rischio calcolato o una mossa irragionevole?



TTG Italia ha indagato fra i gruppi alberghieri italiani per comprendere quale sia stata la loro strategia in estate e se condividono una linea di intervento che potrebbe sembrare estrema. Molte e divergenti le opinioni, ma su tutte emerge la necessità, a fronte di un rialzo dei prezzi che è stato impossibile evitare, di garantire anche un innalzamento della qualità.



