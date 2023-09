Bocca Federalberghi:

“Le destinazioni internazionali sono andate molto bene grazie al turismo di tutto il mondo, in particolare l’America, mentre le località che vivono di turismo tedesco e italiano hanno sofferto”. E’ questa la prima analisi sulla stagione estiva del presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Un’estate dai due volti, aggiunge, che ha in parte deluso le aspettative.

“Il punto è che il mercato italiano si confronta con il 2022 – ha spiegato a Il Sole 24 Ore - che era stato un anno decisamente ottimo, anche per mancanza di alternative. Invece nel corso dell’estate del 2023, sotto il peso dell’inflazione e degli aumenti a tutto tondo, molti hanno fatto meno vacanze o le hanno proprio cancellate oppure hanno scelto località più economiche, quelle dove negli anni del Covid non si poteva andare”.

In questo contesto tuttavia ci sono stati dei grandi ritorni come quelli delle città d’arte, complice anche il boom degli arrivi dagli Stati Uniti, alla ricerca delle bellezze di Roma, Venezia e Firenze, un mercato altospendente che ha giovato a tutta l’economia dalla Penisola.



Ottimismo da parte del presidente Federalberghi anche per quanto riguarda l’inverno, “soprattutto per gli incoraggianti segnali che arrivano dall’America, mi immagino che sarà un anno fotocopia di quello che abbiamo appena vissuto, certo bisognerà capire quanto temi pesanti come la recessione possano pesare sugli italiani che, non scordiamocelo, sono naturalmente il nostro primo mercato”.