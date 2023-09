di Gaia Guarino

La data di riapertura dell’iconico Disneyland Hotel a Disneyland Paris è adesso ufficiale. Totalmente rinnovato dopo un progetto durato circa 5 anni, la struttura accoglierà i suoi primi ospiti a partire dal 25 gennaio 2024.

Il 5 stelle del Parco alza l’asticella vestendosi di un lusso unico che trascinerà chi vi soggiorna nelle suggestive atmosfere di un castello senza tempo. L’ispirazione dietro questo completo restyling è proprio lo stile regale e sontuoso di storici palazzi come la reggia di Versailles, abbinato all’inconfondibile spirito Disney tematizzando gli ambienti con le storie principesche più note.



“L’intera destinazione sta vivendo una trasformazione - sottolinea Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris -. Miglioriamo ciò che c’è già e lavoriamo su nuove attrazioni, come per esempio l’area Frozen. Gli hotel rappresentano per noi una prosecuzione naturale dell’esperienza a Disneyland Paris e per questo gli standard qualitativi sono elevati”.



L’hotel conta 487 camere e suite progettate con eleganza e con un tocco moderno. Pensate per omaggiare 11 royal stories ci si ritroverà, per esempio, nell’universo sommerso della Sirenetta, al ballo con Cenerentola o nelle notti d’Oriente di Aladdin.

Negli ultimi due piani sorgerà poi il Castle Club con una veste esclusiva. Sarà una sorta di 'hotel nell’hotel' con 41 camere e 18 suite, con check-in privato e ascensori indipendenti.



Fiore all’occhiello, infine, le Signature Suite a tema Cenerentola, Bella Addormentata e Rapunzel e la Royal Suite. Con i suoi 206 mq è la più grande e prestigiosa, raccomandata a tutti coloro che sognano di toccare con mano l’incanto di Frozen proprio come fossero insieme a Elsa in cima alla Montagna del Nord.