Walt Disney accelera sui parchi, stanziati 60 miliardi di dollari in dieci anni

Sessanta miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. A tanto ammonta l’investimento di Walt Disney per le attività legate ai parchi, così come annunciato dall’amministratore delegato della Disney Bob Iger e Josh D’Amaro, il responsabile dei parchi della compagnia, durante un incontro con analisti e investitori.

La società prevede di investire 17 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni solo in Florida, dove è coinvolta in una disputa con il governatore Ron DeSantis, un candidato presidenziale repubblicano. Sta inoltre elaborando piani a lungo termine per nuove attrazioni e servizi nel suo Disneyland Resort ad Anaheim, in California.



Secondo quanto riportato da ilsole24ore.com la Disney dispone già di più di 1.000 acri di terreno per futuri sviluppi nei suoi sei parchi a tema in tutto il mondo. Prossimo, ambizioso obiettivo l’ideazione di azioni mirate, mercato per mercato, per attrarre qualcosa come 700 milioni di consumatori: tante sono, infatti, le persone che ancora devono visitare uno dei suoi parchi a tema e che una ricerca interna dell’azienda ha identificato come possibili fan della Disney.



L’annuncio dell’investimento pianificato fa seguito al rallentamento delle cifre del Walt Disney World di Orlando, mentre invece l’affluenza nei suoi parchi in tutto il mondo è in aumento, in particolare allo Shanghai Disney Resort e all’Hong Kong Disneyland.