Mandarin Oriental firma la nuova struttura mixed-use di Miami

Continua l’investimento dei grand brand internazionali nelle strutture mixed-use, che uniscono i servizi alberghieri a quelli residenziali. L’ultimo progetto duplice porta la firma di Mandarin Oriental e sorgerà nel 2030 a Miami, nel prestigioso quartiere di Brickell Key.

I due edifici, sviluppati da Swire Properties, si chiameranno Mandarin Oriental, Miami e The Residences at Mandarin Oriental e occuperanno due torri collegate tra loro da una passerella interna.

L’hotel disporrà di 151 camere, di cui 60 suite, e di uno spazio residenziale con 61 appartamenti più 28 residence alberghieri, tutti con vista sull’oceano. A occuparsi degli interni, spiega TopHotelNews, sarà la designer parigina Laura

Gonzales e l’azienda tailandese Shma si occuperà dell’architettura del paesaggio.



L’altra torre, adiacente all’hotel, disporrà di altri 220 Residences at Mandarin Oriental, con due o quattro camere da letto, cui si aggiugneranno due penthouse. Saranno progettati dal designer parigino Tristan Auer e gestiti da Mandarin Oriental.