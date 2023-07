Mandarin Oriental Bodrum stringe una partnership con Louis Vuitton

Il resort lusso della riviera turca inizia una collaborazione con Louis Vuitton, altra icona del lusso mondiale. La storica maison ha creato un pop-up store nel resort e curato il restyling del Blue Beach Club & Bar. Accanto a questo, lancerà una guida di Bodrum che è parte della collana Summer Resorts Louis Vuitton City Guide.

Per il pop-up store e per il progetto di restyling della spiaggia del Mandarin Oriental Bodrum, Louis Vuitton si è ispirato alla sua nuova collezione, LV By The Pool.



Inoltre, verrà a breve lanciata proprio all'interno dello store la nuova City Guide Bodrum, che entra nella raccolta lanciata 20 anni fa dalla Maison, che trasmette nelle sue guide il suo ‘spirito di viaggio’ offrendo sempre le sue prospettive personali e al passo coi tempi riguardo le destinazioni in tutto il mondo.