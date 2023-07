Starhotels si allea con IDeaS per il revenue management

Starhotels si affida alle soluzioni di IDeaS per il revenue management. Il gruppo si appresta a implementare Revenue Management System (Rms) di IDeaS per migliorare la gestione dei ricavi e delle offerte in 28 proprietà distribuite tra Italia e Regno Unito.

L’operazione consentirà agli alberghi di competere alla pari con i marchi internazionali, attraverso il supporto di soluzioni tecnologiche avanzate e du sistemi di gestione delle entrate efficienti.



Utilizzando G3 Rms, le strutture potranno infatti gestire in autonomia le politiche di pricing, sulla base delle informazioni e dei dati forniti in tempo reale dalla piattaforma, massimizzando così le entrate e i profitti potenziali.