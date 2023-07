Starhotels: Laura Rodio nuovo direttore della divisione mice Starevents

Starhotels potenzia il segmento mice, in forte crescita negli ultimi mesi, con la nomina di Laura Rodio nel ruolo di direttore della divisione Starevents. Il segmento rappresenta una leva strategica di business per il Gruppo e nel 2022 ha fatto registrare una crescita di quasi 5 punti percentuali sul 2019.

“Con la nuova carica di direttore di Starevents – si legge in una nota dell’azienda -, Laura è ora il punto di riferimento per tutti i clienti che si rivolgono al Group Desk di Starhotels. Nella sua carriera ha maturato un’esperienza ventennale negli eventi e nella direzione d’hotel. In Starhotels, dal 2015 al 2019 ha ricoperto il ruolo di General Manager presso lo Starhotels Du Parc di Parma per poi trasferirsi negli ultimi anni alla guida dei tre fiorentini Starhotels Michelangelo, Tuscany e Vespucci”.