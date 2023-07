Hospitality: ecco perché l'Italia oggi attrae gli investimenti

Se i Paesi dell’Europa del Sud rappresentano oggi i mercati ideali per investimenti nell’ospitalità, l’Italia ha certo una marcia in più. “Spagna e Grecia condividono similarità col Belpaese - ha osservato all’ultimo Hospitality Forum di Milano Chris Papachristophorou, founding partner Invel Real Estate - e fra queste l’estrema frammentazione dell’offerta, ma il grande plus italiano sono le numerose città storiche che attirano tutto l’anno, mentre le altre destinazioni risultano maggiormente predisposte al turismo estivo”.

“In Italia abbiamo investito una quota pari a 350 milioni di euro - ha osservato Gonzalo Garcia Lago, socio Azora - ma le condizioni di mercato sono a tal punto favorevoli che intendiamo accrescere il nostro capitale di altri 400 milioni, continuando a sviluppare il brand Bluserena”. “Gli effetti del Covid ci stanno spingendo verso investimenti più focalizzati su località e città secondarie - ha rilanciato Chiara Caruso, head of National Tourism Fund Gruppo CDP - anche perché la nostra strategia punta sull’essere complementari, anziché competitivi”.